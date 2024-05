Influencer diz que se arrepende de ter ficado com Whindersson Nunes | A TARDE

A influenciadora digital Sabrina Low falou sobre o envolvimento dela com o humorista Whindersson Nunes durante uma entrevista ao podcast 'Cutucast', que foi ao ar nesta terça-feira, 14,. Segundo a blogueira, ela se arrependeu amargamente de ter ficado com o comediante.

Apesar de não ter uma desavença com Whindersson, Sabrina teve conversas íntimas entre eles vazadas na internet em 2022 e acabou recebendo muitos ataques dos fãs dele, que ainda o apoiavam com as antigas companheiras, Luísa Sonza e Maria Lina. Para ela, o affair vivido com o artista não rendeu coisas boas e ela preferia não ter se relacionado com ele.

“Essa situação só me trouxe coisas ruins. Eu me arrependo, porque se a gente não tivesse se envolvido, nada disso teria acontecido”, explicou.

Além de Whindersson Nunes, Sabrina Low também namorou um MC e diz que não quer mais saber de romances com pessoas famosas desde então, ainda que tenha vivido algo bom com o comediante.

"Eu não tenho nada para falar dele, ele é uma pessoa incrível, um cara do bem. Não gosto muito de falar dele, porque isso me traz coisas e lembranças ruins. Depois disso ainda tive um relacionamento com um MC, e agora tenho certeza que nunca mais namoro um famoso”, finalizou.

Publicações relacionadas