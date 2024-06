Whindersson desabafa sobre depressão e diz que vai expor culpados | A TARDE

Neste domingo, 2, o humorista Whindersson Nunes desabafou sobre sua saúde mental em seu perfil na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter). Em um texto publicado no início da tarde, o artista revelou que diversos fatores contribuíram para o desenvolvimento de sua depressão.

"Mas eu sei de pessoas traindo pessoas, comprando coisas horríveis, coisas assim, que culminaram numa depressão terrível depois de uma viagem e ver um lado nojento do mundo”, escreveu.

Ele também mencionou que fará um extenso relato na rede social neste domingo, 2 de junho, às 20h, o que deverá iniciar uma ampla discussão sobre o tema. “E doa a quem doer, vamos ter umas famílias acabadas, e um caos terrível”, disse.

“E vamos ver quem está do lado de quê, se alguém está preocupado com algo, quem é hipócrita, quem mentiu, eu sou dono de uma das maiores empresas de publicidade desse país, graças a deus conquistei, e dentro dela, com democracia, eu tento mudar as coisas, sempre dizendo que todos tem que votar, sempre levantando o equilíbrio. Eu sei de informações sobre alguns de seus ídolos, sei dos passos de alguns, isso não é uma delação. Seria antiético, eu não sou um dono de empresa nojento”, afirmou na publicação.



Publicações relacionadas