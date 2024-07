Famosos celebram descriminalização da maconha: “Grande dia”

Rapper Marcelo D2 ficou feliz com a decisão - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Depois da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o porte de maconha para o consumo individual nessa terça-feira, 25, celebridades usaram as redes sociais para celebrar. O uso da cannabis deixou de ser considerado crime e passa a ser tratado como um ilícito administrativo.

Além disso, ficou estabelecido que o usuário deve ser diferenciado do traficante. Ainda vai ser definida a quantidade que vai permitir essa distinção. A tese será apresentada na quarta-feira, 26.

O rapper Marcelo D2 ficou feliz com a decisão. Ele compartilhou um trecho de “Queimando Tudo”, do Planet Hemp, no X. A letra da música, lançada em 1997, já defendia a descriminalização da erva.

25 de Junho de 2024: "a maconha foi descriminalizada no Brasil. fumar um baseado não é mais crime"



eu em 1997: pic.twitter.com/q5VWSfnhfZ — Marcelo D2 (@Marcelodedois) June 25, 2024

O cantor Bem Gil, que é filho de Gilberto Gil e integrante da banda Gilsons, comemorou a descriminalização do porte de maconha no Instagram com uma arte da estátua da justiça do STF segurando uma folha da cannabis. “A luta não acabou”, escreveu.

Quem também celebrou foi o rapper Matuê, que compartilhou uma foto fumando com um filtro verde após postar, nos stories do Instagram, uma manchete da decisão do STF.

Já a cantora Duda Beat compartilhou um vídeo da música “Chapadinha”, que é uma releitura da canção “High by The Beach” de Lana Del Rey. “Grande dia”, escreveu no Twitter.

O comediante Rafa Chalub, também se manifestou: “A maconha foi descriminalizada no Brasil, não quer dizer que ela foi legalizada. Tô avisando porque maconheiro é mais devagar. Vão com calma”.

O humorista Whindersson Nunes brincou que vai “fumar o que deixou os ministros supremos” como comemoração da descriminalização do porte individual de maconha.