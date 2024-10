Gato Preto toma atitude após desespero de Bia com gravidez

Bia Miranda e Gato Preto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-namorado da influenciadora Bia Miranda, de 20 anos, Samuel Sant'anna, mais conhecido como Gato Preto, 31, tomou uma atitude após a moça surgir desesperada nas redes sociais devido à sua segunda gravidez. O influenciador é o pai do bebê.

A ex-Fazenda até cogitou interromper a gravidez. Porém, na manhã desta terça-feira, 1º, o influenciador afirmou que estava a caminho do Rio de Janeiro para encontrar Bia. Eles colocaram um fim no relacionamento no último final de semana.

Gato Preto voltou a expor conversas com Bia, em que ela diz que ia tirar o bebê, mas que vai esperá-lo chegar no Rio de Janeiro, onde ela está morando após terminar o namoro.

“Se você quer mesmo ter esse filho, vem para o Rio de Janeiro, vamos na minha médica para ver o bebê, tudo certinho. Eu iria tirar hoje, mas vou esperar você dar uma resposta. Te amo muito”, escreveu Bia na mensagem. Samuel respondeu: “Manda a localização, vou descer com a tropa pra te buscar”.

Em seguida Samuel disse que estava a caminho do Rio. “Tô chegando RJ”, escreveu em um story publicado no Instagram.