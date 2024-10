Bia Miranda é criticada ao revelar que vai abortar bebê

Bia Miranda causou com comentário sobre gravidez - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Nesta segunda-feira, 30, Bia Miranda revelou aos seguidores que descobriu que está grávida do seu ex-namorado, o influenciador Gato Preto. No entanto, o que deixou os internautas surpresos foi que a neta da Gretchen afirmou que pretende abortar o bebê.

Em seu perfil no Instagram, Bia contou que está assustada com a situação, já que é mãe do pequeno Kaleb, de apenas 3 meses, fruto do seu relacionamento com Buarque. Antes de anunciar a gravidez, a ex-Fazenda tinha explicado aos seguidores o motivo do término conturbado entre ela e Gato Preto, que aconteceu na madrugada deste domingo, 29.

Apesar de ter diversos fãs na internet, a influenciadora foi duramente criticada nas redes sociais pela decisão de interromper a gravidez. Já que, no Brasil, o aborto é considerado crime.

"Mas gente ela tá em público confessando um possível crime?", questionou uma pessoa. "Não era ela que defendia o macho que abandonou os filhos? Tá com medo agora kkkk", disparou outra. "O mundo não gira, ele capota... Dia desses estava debochando da ex dele por cobrar pensão, agora está com medo de ter um filho dele, não deveria tá com esse medo", completou uma terceira.

Vale ressaltar que o aborto é crime no Brasil e a pena pode variar de um a três anos de reclusão. O ato só é permitido quando a gravidez é resultado de estupro, independentemente da idade gestacional, quando a vida da gestante está em risco ou quando o feto é anencefálico.