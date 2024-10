Jenny Miranda detona filha após nova gravidez: "Não quero mais"

"Ex-filha” de Gretchen desabafou - Foto: Reprodução

Jenny Miranda reagiu à notícia envolvendo sua filha, Bia Miranda, durante o último final de semana. Após descobrir pelas redes sociais que Bia estaria grávida novamente, desta vez do influenciador Samuel Sant'Anna, conhecido como Gato Preto, a “ex-filha” de Gretchen desabafou.

Em um áudio enviado à Leo Dias, Jenny disse que “cansou de tentar ajudar”. “Eu não quero mais meu nome envolvido em polêmicas. Eu estou em outra fase da minha vida, e como mãe e vó, novamente, está sendo difícil para mim assimilar tudo isso", disparou.

Ela continuou, desejando o melhor para a filha e o futuro neto: "Então, o que eu posso fazer agora é só desejar que ela e o bebê tenham muita felicidade e muita saúde, e sabedoria né".

Gato Preto terminou com Bia Miranda

Bia Miranda confirmou que está grávida. A neta de Gretchen, que já é mãe do pequeno Kaleb, de três meses, descobriu a gestação pouco depois de terminar com o influencer Gato Preto, no domingo, 29.

O fim do relacionamento foi marcado por confusão. "Estou solteiro", escreveu Samuel na madrugada deste domingo. Pouco tempo depois, ele compartilhou uma imagem enigmática de uma mulher em um motel.

Logo pela manhã, Bia Miranda se pronunciou sobre a situação. Ela explicou que o casal estava em uma festa quando Samuel, irritado, se envolveu em desentendimentos e deixou o local sozinho. Bia, que pretendia retornar ao Rio de Janeiro, ficou impedida de ir embora, pois sua identidade estava no carro do ex.

Após o rompimento, Bia enviou para Gato Preto um teste de gravidez positivo, que ele expôs em sua rede social. "Só foi eu terminar que ficou grávida. Faz favor, mano", escreveu o influenciador ao mostrar o teste durante uma chamada de vídeo.