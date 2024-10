Walker trai esposa e ela exige R$ 109 mi para reatar relacionamento

Kyle Walter, Annie Kilner e três de seus quatro filhos - Foto: AFP

A esposa do jogador do Manchester City, Kyle Walker, Annie Kilner, está disposta a dar uma nova chance ao jogador, mas com uma condição financeira pesada. Após a traição do atleta com a influenciadora Lauryn Goodman, Annie impôs que ele divida sua fortuna, estimada em cerca de £ 30 milhões (aproximadamente R$ 218 milhões), caso queiram reatar o relacionamento.

A revelação foi feita pelo jornal britânico The Sun, que informou que Annie exigiu a metade da fortuna do jogador, cerca de R$ 109 milhões, para permitir que ele volte a viver com ela e seus quatro filhos.

De acordo com o mesmo veículo, Walker está em conversas com seus advogados sobre a viabilidade de atender a essa demanda.

“A Annie é uma mulher maravilhosa e só posso pedir desculpas por todo o sofrimento que causei a ela. Ela é parte da minha vida há muito tempo e isso não vai mudar, pelo bem de nossos filhos. Eu peço por privacidade, pela nossa família, principalmente por nossos filhos pequenos, enquanto encaramos esse momento difícil”, escreveu o jogador em um post nas redes sociais.