Jogador do Flamengo se manifesta após vídeo vazado com amante

Matheus Gonçalves - Foto: Reprodução

O jogador do Flamengo, Matheus Gonçalves, que recentemente teve um vídeo íntimo vazado ao lado de uma suposta amante, se manifestou pela primeira vez nesta quinta-feira (24). Através de suas redes sociais, o atleta afirmou que tomará medidas legais contra os responsáveis pela exposição de sua vida pessoal.

"Lamento muito as notícias publicadas desde ontem, expondo minha vida pessoal. Sou solteiro e sempre estive nesta condição nos envolvimentos com as pessoas que se manifestaram de forma lamentável, me expondo e atingindo minha família", declarou o jogador.

Matheus também repudiou a exposição que sofreu, dizendo: "Repudio uma exposição baixa que não mede as consequências lamentáveis. Enquanto buscam minutos de fama, só penso nos próximos jogos e na final da Copa do Brasil", afirmou o atacante, que integra o elenco principal do Flamengo.

De acordo com o portal LeoDias, Matheus Gonçalves conheceu a mulher envolvida em junho deste ano, no Ninho do Urubu. Após se apresentarem como amigos, os dois passaram a manter contato via Instagram, com o atleta garantindo que estava solteiro.