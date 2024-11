Maíra Cardi é acusada de alienação parental; entenda

Maíra Cardi, Sophia e Arthur Aguiar - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O nome de Maíra Cardi está dando o que falar nas redes sociais desde o último domingo, 20. Isso porque a influenciadora digital fez uma festa de aniversário para a sua filha com Arthur Aguiar, Sophia, e não convidou o pai da pequena. Ela chegou a ser acusada de alienação parental por um perfil.

A atitude da famosa dividiu opiniões, mas ela não se mostrou arrependida e assumiu em pronunciamento que realmente não chamou o ex-BBB. Maíra disse que ficou sabendo através da criança que Arthur estaria preparando uma festa de aniversário sem antes informá-la. E isso provocou uma “disputa” de festas.

“Normalmente sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre fui eu quem fez as festas da Sophia. Então quando ela me disse ‘meu pai está fazendo minha festa’, eu entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo!”, explicou.

Ela continuou: “Ele não foi convidado porque eu faria a minha (festa) e ele faria a dele, não faria sentido. No dia do aniversário da Sophia, sexta-feira, ele pediu para passar lá e ver a Sophia, não era o dia dele ver a Sophia, mas a gente super deixou”.

A decisão de Maíra Cardi repercutiu negativamente entre os internautas. Algumas pessoas apontaram que a exclusão de Arthur Aguiar da comemoração é um exemplo de alienação parental, que consiste na interferência de algum dos genitores ou pessoa com a guarda na formação de laços afetivos da criança com a outra parte.

“Tudo bem que não é obrigada, mas só deixa explícito a alienação parental. Afinal, posou com a Sophia e o atual marido e é óbvio que disse para a menina: olha a festa linda que o seu pai fez”, escreveu uma pessoa no X (antigo Twitter).