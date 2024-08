Influencer revela mensagens enviadas por Arthur Aguiar: "é traição"

- Foto: Reprodução

O ator Arthur Aguiar, que teria traído a ex, Maíra Cardi 18 vezes, pode ter iniciado as traições à atual, Jheny Santucci. A influenciadora Yasmin Lisboa revelou que o ex-BBB a enviou mensagens quando ele já estava com a mãe de Gabriel.

"Eu vou ser breve e falar uma coisa para vocês, o por que de eu ainda não ter postado quem é essa pessoa [famoso que mandou mensagem]. Tentei entrar em contato com a mulher dessa pessoa, não consegui ainda, mas estou aguardando".

Ela afirmou que considera o envio de mensagens como traição, já que o encontro não ocorreu por falta de oportunidade. "Na minha opinião, conversa para mim é traição porque a pessoa ainda não encontrou aquela pessoa que está conversando porque não teve oportunidade. O que não é o meu caso porque eu sou muito bem casada. Mas isso pra mim é o suficiente pra acabar com tudo".

"Maravilhosa. Você é do Rio de Janeiro? Quero conhecer você", teria dito o ator. "Você por aqui? Você não é casado?", respondeu a influencer, que afirmou que procurou Jheny, mas não teve sucesso.

"Ela me pediu umas gravações, eu mexendo no celular e eu mandei para ela. Ela me pediu diversas gravações, até parei de mandar de tanto que ela me pediu e vou até mandar prova de que falei com ela. Tem gente que não tem o que fazer, nem vendo acredita, eu vou cuidar da minha vida que eu tenho muita coisa para fazer".

Em suas redes sociais, Jheny Santucci debochou do caso. "É cada coisa! Hahaha! Tô aqui pensando se dou ou não dou a fama que essa pessoa quer porque quando eu abrir minha boca o negócio não vai ficar bonito".