Maíra Cardi rebate boatos de término com Primo Rico: 'Só mortos'

Maíra e Primo Rico - Foto: Reprodução

Boatos sobre um suposto término do casal Maíra Cardi e Primo Rico lotaram as redes sociais nesta terça-feira, 9. Revoltada com a repercussão, a influencer se manifestou publicamente negando a separação.

"Ainda bem que quando recebemos a notícia estávamos deitados. Juntos. Na cama. Lado a lado. Porque foram tantas pessoas fazendo essa afirmação que se um dos dois estivesse no banheiro, o outro pensaria: 'meu Deus! fugiu e nem me avisou!'", brincou a influenciadora, que trocou alianças com o amado em 2023.

Seguindo no desabafo, Maíra disse que perdeu as contas de quantas vezes se deparou com notícias falsas. E fez questão de garantir que o amor segue vivo.

"Desse casamento só saímos mortos! O Thiago foi o melhor presente que Deus apresentou a minha família - que agora é nossa: ele trouxe luz, paz, esperança, respeito e amor para todos nós", comentou.

"Somos felizes, estamos bem e agradecemos por todos que torcem por nós", encerrou.