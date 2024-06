Maíra Cardi faz limpa e exclui mulheres do Instagram de Thiago Nigro | A TARDE

Em atitude polêmica, a influencer Maíra Cardi revelou que fez uma "limpa" no Instagram do marido, Thiago Nigro, dando 'unfollow' no perfil de mulheres. Em entrevista ao PodCats, ela conta que tomou a atitude quando tomou posse com o celular do amado durante um projeto onde o conselheiro financeiro participou.

"Ele não pôde levar celular, eu quem fiquei com o celular. Muito tempo, não tinha nada pra fazer... Fiz a limpa no Instagram dele. Excluí uma galera e as que não podia excluir, silenciei. Você olha o feed dele e é só menino, 100%", vangloria-se.

Quando revelou ao Primo Rico a atitude, a resposta do rapaz foi o silêncio.

Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em agosto do ano passado, cinco meses após assumirem publicamente o namoro. "Embora ainda estejamos conhecendo um ao outro, estamos felizes e confiantes de que temos uma conexão verdadeira e duradoura", declararam, na época.

Publicações relacionadas