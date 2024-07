Após 'celular de pobre', filha de Arthur e Maíra toma decisão polêmica

- Foto: Reprodução | Instagram

Após causar polêmica afirmando que o celular do cozinheiro que trabalha para o pai, Arthur Aguiar, era "celular de pobre", Sophia Cardi, filha do ex-BBB com a coach Maíra Cardi vai vender bolo.

LEIA TAMBÉM

Maíra revela 'acordo' com Arthur Aguiar sobre guarda da filha



A informação foi compartilhada pela própria mãe, que afirmou que a ideia surgiu do padrastro de Sophia, Thiago Nigro, o 'Primo Rico'.

Segundo Maíra, Nigro costuma brincar de merecimento de trabalho com Sophia e chegaram a um acordo:

“Ela ganhou dinheiro e agora vão ao mercado comprar ingredientes para fazer bolo. Ele vai ensiná-la a vender e ganhar dinheiro. Amanhã ela vai vender bolos saudáveis aqui no condomínio”, explicou Maíra.