Maíra Cardi revela que cuidará de filhos de funcionária e desabafa

Maíra Cardi desabafou sobre morte de ex-funcionária - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Maíra Cardi surpreendeu com um desabafo sobre a morte de sua ex-funcionária, Thaís Novaes. A mulher morreu no mês passado e, desde então, a famosa e Thiago Nigro estão cuidando dos três filhos e dois netos dela.

A coach fitness explicou o motivo pelo qual estava afastada das redes sociais e leu uma carta aberta aos seguidores. "O céu ganhou um anjo, Thaís Novaes. Ela deixa três filhos e dois netos".

A casa da famosa agora está com seis crianças, incluindo Sophia, de 5 anos, do primeiro casamento com Arthur Aguiar. Maíra Cardi, então, apresentou os novos integrantes.

"Um bebê com menos de um mês, uma criança de cinco anos autista e a Lorena, de 23, com seus dois filhos - uma criança de um ano e dois meses e um filho de sete. Todas essas crianças ficarão aqui em casa conosco, e a Thaís se foi", lamentou.

"Na madrugada em que a Thaís se foi, o telefone tocou às três da manhã. Nunca é bom quando o telefone toca às três da manhã. Muita coisa aconteceu, fiquei exatamente 30 dias afastada das redes cuidando das crianças da Thaís e das mulheres e das crianças do Sul. Apesar de a maioria de vocês ter se esquecido, elas continuam precisando de ajuda", disse a Cardi.

A famosa ainda ressaltou: "Quando você tem seis crianças para acolher, enquanto um dá 'de mamar' de madrugada e troca fralda outro faz carinho no irmão mais velho pra que eles parem de chamar a mãe que, dessa vez, não vai voltar. Eu e o Thiago, donos de grandes empresas, simplesmente paramos de fazer tudo aquilo que, até ontem, era mais importante. Paramos tudo pra cuidar e amar seis crianças que agora não têm mais a mãe".

Maíra Cardi explicou que mulher era a babá da família, mas antes foi passadeira e cozinheira. "Quem convive comigo sabe que tanto faz se eu pago ou recebo, se tem o mesmo sangue ou nenhum parentesco. Se apareceu na minha vida, vou amar e cuidar igual", falou.

A funcionária que trabalhava com a ex de Arthur Aguiar estava grávida do terceiro filho e morreu em decorrência complicações durante o parto.