Musa do Onlyfans quer bater recorde com astros do futebol

Fã do Hull City, Elsa compartilha sua rotina nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

A criadora de conteúdo adulto Elsa Thora lançou um desafio inusitado que promete chamar a atenção no mundo do futebol. Aos 22 anos, a estrela do OnlyFans anunciou que deseja estabelecer um recorde singular: ter um encontro íntimo com pelo menos um jogador de cada um dos 20 clubes da Premier League.

Fã do Hull City, Elsa compartilha sua rotina nas redes sociais e está determinada a atingir seu objetivo. "Acredito que será um recorde mundial quando eu conseguir, mas não sei se será oficialmente reconhecido", comentou em entrevista ao Daily Star.

Ela já teve encontros com atletas de três clubes: Chelsea, Arsenal e Leicester, e descreve as experiências como luxuosas. "Sempre me levam para uma noite em um hotel de luxo. Mesmo que morem no Norte, os jogadores preferem me encontrar em Londres", revelou.

Elsa também destacou que qualquer conteúdo que ela produza relacionado ao futebol viraliza rapidamente, e isso atrai curtidas e mensagens diretas de jogadores. "Preciso continuar com isso", afirmou.

Influenciadora e criadora de conteúdo, Elsa nasceu na Suécia e ganhou notoriedade após o vazamento de um vídeo em que supostamente aparece em uma situação íntima a bordo de um avião, em setembro de 2009.