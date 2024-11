Torcida do Bahia se revolta por taxa em check-in; clube alega erro

Bahia estreia check-in nesta quarta - Foto: Divulgação

A torcida do Bahia, já infeliz com a adoção do check-in pago, ficou na bronca com mais uma taxa cobrada na compra do ingresso contra o São Paulo. A venda da nova modalidade foi aberta na manhã desta quarta-feira, 30, e nas redes sociais os torcedores questionaram o pagamento de R$ 1,60 além dos 15% do valor do ingresso de cada setor.

"Sério que além dessa de checkin pago voces tão cobrando TAXA DE SERVIÇO? Tão implorando pro torcedor abandonar ne?", questionou um torcedor.

"Check-in pago + taxa de serviço TEM, vontade em campo? NÃO TEM!", falou outro já criticando o desempenho nos últimos jogos.

"Além da taxa do Bahia cobrando o checkin pago podem ter até mais duas taxas da Ingresse q é a plataforma de venda, absurdo. Uma taxa é geral. A outra taxa é só pra que n pagar em Pix, cartão de crédito por ex", diz outro torcedor.

"Mais um serviço porco com selo de qualidade de vocês. Não surpreende. Um site que joga pra outro, pra depois fazer confirmação por código SMS e ainda cobrar taxas. Imagine qd colocar o reconhecimento, serão três sites/apps. Vcs destruíram o plano de sócios", criticou uma torcedora.

O Bahia começou a responder as críticas dos torcedores alegando que a cobrança da nova taxa foi um 'erro'.

"O sistema realizou a cobrança de taxa de algumas pessoas de forma errada no início da operação. Mas pode ficar tranquilo que o sistema irá realizar o reembolso automático na forma de pagamento utilizada pela pessoa e nenhuma taxa será cobrada", publicou o clube.

Check-in pago

O duelo da próxima semana diante do São Paulo é o primeiro com a adoção do sistema de check-in pago, que na prático extinguiu a modalidade 'Acesso Garantido' do plano de sócios do Bahia. O Tricolor também usará biometria facial nas catracas ainda neste ano.

Dois dias antes da venda de ingressos, o sócio-torcedor deve realizar o check-in pagando 15% do valor do ingresso do seu setor. Inicialmente, a cobrança será progressiva, caindo para 10% no segundo jogo do mês e 5% para os jogos seguintes dentro desse mesmo mês. Em novembro, o Bahia enfrentará São Paulo, Palmeiras e Atlhetico como mandante.