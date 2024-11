Quantos pontos o Bahia precisa para chegar à Libertadores?

Everaldo lamente chance perdida contra o Cruzeiro, na 30ª rodada - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nesta segunda-feira, 28, o Bahia sofreu novo revés no Campeonato Brasileiro de 2024 e alcançou a negativa marca de um mês sem vencer, somando duas derrotas e um empate durante o período. Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni viu adversários abaixo na tabela encostarem, e rivais diretos na disputa por uma vaga na Libertadores se distanciar.

Atualmente na 7ª posição, com 46 pontos conquistados, o Bahia está a cinco pontos do São Paulo, 6º colocado, e apenas dois a frente do Cruzeiro, que ocupa a 8ª posição do certame.

Na busca por uma vaga na Libertadores após 35 anos, o Tricolor de Aço tem disputado na parte de cima do Brasileirão desde a 4ª rodada da competição. No entanto, apesar de estar disputando na parte mais alta desde o início, o desempenho passou a oscilar no final do primeiro turno, e segue perdurando até os dias atuais. Agora, a probabilidade de se classificar ao torneio continental diminuir com o passar das rodadas — 18,6%, de acordo com a UFMG.

Diante do cenário atual, a equipe de reportagem do Portal A TARDE produziu um levantamento, levando em consideração as últimas cinco edições do Campeonato Brasileiro, visando alcançar o ‘número mágico’ para terminar a 38ª rodada do certame no G6.

Leia mais:

>> "Treinamos para estarmos prontos", diz Acevedo sobre retorno ao Bahia

>> Ademir dá respaldo ao trabalho de Ceni no Bahia: "Estamos fechados"

>> Bahia tem retrospecto ruim em confrontos diretos no Brasileirão

Segundo a pesquisa, a pontuação média aproximada necessária para terminar o campeonato na 6ª posição é de 59 pontos, o que daria ao Tricolor aproximadamente 83,7% de probabilidade de classificação, conforme dados da UFMG. Com isso, o Bahia precisaria ao menos de mais 13 pontos, de 21 possíveis, para sonhar com a vaga na pré-Libertadores de 2025. Atualmente o São Paulo ocupa a posição, com 51 pontos.

Confira a pontuação do 6º colocado nas últimas cinco edições do Brasileirão:

Brasileirão 2023 - Red Bull Bragantino / 62 pontos;

Brasileirão 2022 - Athletico-PR / 58 pontos;

Brasileirão 2021 - Red Bull Bragantino / 56 pontos;

Brasileirão 2020 - Grêmio / 59 pontos;

Brasileirão 2019 - São Paulo / 63 pontos.

Na configuração atual em que o Esquadrão se encontra, com 46 pontos na 31ª rodada, dentre as últimas cinco equipes que terminaram o Campeonato Brasileiro garantindo a última vaga para a pré-Libertadores, apenas o Bragantino de 2021 possuía a mesma pontuação do Bahia nesta altura da competição.

| Foto: Leticia Martins/EC Bahia

G-7 garantido

Apesar disso, a confirmação de um G-7 no Campeonato Brasileiro já se desenha, especialmente com a possibilidade de uma final brasileira na Libertadores. Se o Atlético-MG vencer tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, isso abrirá mais uma vaga direta, transformando o G-4 em G-5 e o G-6 em G-7. Por outro lado, se Flamengo ou Botafogo conquistarem apenas uma das competições e estiverem no G-4, o G-6 também pode se transformar em G-7.

Atento a possibilidade de surgirem novas vagas à pré-Libertadores via Brasileirão, o Portal A TARDE também fez um levantamento, novamente com base nas últimas cinco edições do certame, da pontuação média necessária para alcançar a 7ª posição: 56 pontos. A pesquisa considerou os anos de 2022, 2021 e 2020. Em 2023 e 2019 o G-7 não foi formado no campeonato.

Confira a pontuação do 7º colocado nas nas últimas cinco edições de Campeonato Brasileiro:

Brasileirão 2023 - Fluminense / 56 pontos (não houve G-7);

Brasileirão 2022 - Atlético-MG / 58 pontos;

Brasileirão 2021 - Fluminense / 54 pontos;

Brasileirão 2020 - Palmeiras / 58 pontos;

Brasileirão 2019 - Internacional / 57 pontos (não houve G-7).