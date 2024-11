Bahia tem retrospecto ruim em confrontos diretos no Brasileirão

Bahia perdeu para o Vasco na noite desta segunda-feira - Foto: Matheus Lima | CRVG

A campanha do Bahia no segundo turno do Campeonato Brasileiro tem como ponto fraco os confrontos diretos por uma vaga na Libertadores. Após a derrota por 3 a 2 para o Vasco, nesta segunda-feira, 28, o Tricolor completou um mês sem vencer no Brasileirão e, apesar de permanecer na sétima posição na tabela, o Esquadrão de Aço vê seus principais concorrentes na briga pelo G-6 se aproximando na classificação.

Dos sete jogos contra adversários da parte de cima da tabela no returno da competição, a equipe comandada por Rogério Ceni conquistou apenas seis pontos dos 21 possíveis, sofrendo 11 gols e marcando apenas cinco. Tendo mais sete partidas pela frente na reta final do Campeonato Brasileiro, o Bahia busca retomar o caminho das vitórias para continuar na luta pela vaga na Libertadortes.

Confira os duelos contra times que lutam na primeira parte da tabela no returno da competição:

Bahia 1 x 1 Internacional - 20ª rodada

Bahia 0 x 0 Botafogo - 24ª rodada

Bahia 3 x 0 Atlético-MG - 26ª rodada

Fortaleza 4 x 1 Bahia - 27ª rodada

Bahia 0 x 2 Flamengo - 29ª rodada

Cruzeiro 1 x 1 Bahia - 30ª rodada

Vasco 3 x 2 Bahia - 31ª rodada

O Tricolor tem a chance de voltar a vencer um adversário direto na próxima rodada do Brasileirão, na qual enfrenta o São Paulo, na próxima terça-feira, 5, às 21h30, na Arena Fonte Nova. Dessa maneira, o fator casa também pode ser aproveitado pelo Esquadrão de Aço, já que 12 dos 15 pontos conquistados no segundo turno da competição foram ganhos em Salvador.

Depois de enfrentar o clube paulista, o Bahia, com excessão do Palmeiras, na 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, enfrentará apenas equipes que lutam na parte de baixo da tabela até o fim da competição.

Confira os últimos sete duelos do Tricolor no Brasileirão: