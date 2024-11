Everton Ribeiro sobre derrota no Rio: “Culpa é totalmente nossa”

Além de referência técnica, Everton Ribeiro é o capitão do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia visitou o Vasco da Gama na noite desta segunda-feira, 28, e foi derrotado por 3 a 2, em São Januário. A equipe fez dois tempos distintos e pagou caro pela instabilidade.

Após a partida, o meia Everton Ribeiro fez o seu resumo do jogo. Chateado, o capitão tricolor admitiu que a equipe entrou desatenta na partida no Rio de Janeiro e acrescentou sobre a necessidade de uma resposta rápida para reagir no campeonato.

“O jeito que a gente entrou no jogo é muito abaixo do que um jogo desse tamanho precisa. O jogo está disputando com a gente ali, as posições, sofremos três gols de uma maneira muito fácil. Mostra a falta de atenção o que a gente entrou. A culpa é totalmente nossa e a gente tem que pensar e rever o que a gente quer no campeonato”, disse inicialmente.

“Não é porque a gente está jogando forte caso que a gente pode jogar um tempo fora. Depois que a gente entrou, entrou muito bem. Mas temos que rever o que a gente quer e olhar para nós, jogadores, ver o que a gente está errando para a gente querer mais desse campeonato”, complementou o camisa 10 em entrevista ao canal Sportv.

O Tricolor volta a campo na próxima terça-feira, 5, contra o São Paulo, às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 32ª rodada do Brasileirão.