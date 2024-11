Thaciano desfalca o Bahia contra o São Paulo por suspensão

Thaciano durante o jogo contra o Vasco em São Januário - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O técnico Rogério Ceni tem um desfalque certo para o jogo contra o São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia Thaciano recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

A advertência ocorreu aos seis minutos do segundo tempo do jogo contra o Vasco. O camisa 16 do Esquadrão de Aço fez falta dura em cima de Payet de imediato recebeu o cartão amarelo do árbitro Claus.

A comissão técnica avalia as opções que tem. O atacante Biel seria a principal opção para ser o substituto, contudo segue em tratamento de dores na região lombar.

O duelo de Tricolores está marcado para o dia 5 de novembro, uma terça-feira, às 21h30, na Arena Fonte Nova.