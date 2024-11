Bahia luta, mas perde para o Vasco em São Januário

REVÉS NO RJ

Tricolor faz primeiro tempo ruim e perde para o Vasco no Rio de Janeiro após seis anos - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia visitou o Vasco da Gama na noite desta segunda-feira, 28, em São Januário e foi derrotado por 3 a 2, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Payet duas vezes e Emerson Rodriguez marcaram os gols do Gigante da Colina, enquanto Lucho Rodriguez e Ademir descontaram para o Esquadrão de Aço.

Com o resultado negativo, o Bahia estaciona na 7ª posição, com 46 pontos somados. A equipe volta a campo no próximo dia 5 de novembro, contra o São Paulo, às 21h30, na Fonte Nova, pela 32ª rodada.

O jogo

A primeira etapa foi marcada por uma forte pressão dos donos da casa. Acuado, o Bahia não conseguia ficar com a segunda bola e manter a posse. Sem rumo, o Tricolor sucumbiu.

O Vasco insistiu e marcou logo aos 11 minutos. O lateral-direito Puma Rodriguez finaliza de canhota e Marcos Felipe vacila e não segura a bola. O colombiano Emerson Rodriguez foi oportunista e de pé direito vai as redes para festa da torcida vascaína.

O Esquadrão sentiu o gol e não conseguia reagir. Aos 15, pênalti para o Vasco. O Cruzmaltino rouba a bola em velocidade e Rayan se mete entre os zagueiros do Bahia. Raphael Claus com convicção apontou a penalidade máxima. O francês Dimitri Payet bate firme, no alto e sem chances para Marcos Felipe e amplia para os cariocas.

Aos 32, o Vasco marcou o terceiro. Payet recebe no meio de campo sem marcação, avança e finaliza de longe de perna esquerda indefensável para Marcos Felipe, que só olhou a rede balançar.

Com o time abaixo, Ceni realiza uma mudança dupla. Entram Ademir e Lucho Rodriguez nas vagas de Jean Lucas e Everaldo. A estrela do comandante Tricolor brilhou. Aos 41 minutos o camisa 7 faz jogada de linha de funda e cruza na cabeça de Lucho que desconta para o Bahia.

Na etapa final, o Bahia se atirou para o ataque e foi para o tudo ou nada. O jogo ficou nervoso e com divididas fortes. Aos 32, o Esquadrão diminuiu. Everton Ribeiro dá belo passe Thaciano, que finaliza e Léo Jardim salva. Ademir aproveita o rebote de cabeça e marca.

O time azul, vermelho e branco brigou pelo empate, e quase conseguiu aos 48. Iago Borduchi cruza na área, Rafael Ratão domina na pequena área, finaliza a queima roupa e Léo Jardim faz um milagre. Ele ainda desperdiça o rebote mandando pra fora.