"Temos que tirar lições", analisa Ceni após derrota do Bahia

Rogério Ceni comanda o Bahia na beira do gramado - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A derrota do Bahia diante do Vasco na noite desta segunda-feira, 28, não agradou o técnico Rogério Ceni, principalmente por conta da atuação da equipe nos primeiro minutos da partida.

Em entrevista coletiva após a partida, o comandante tricolor se mostrou incomodado e quer corrigir os erros cometidos. Além disso, o ex-goleiro elogiou o elenco, apesar de lembrar que o Bahia poderia estar em uma situação melhor na competição.

Fica de negativo a maneira que jogamos os primeiros 30 minutos. É inaceitável para a reta final do campeonato. Temos que tirar lições disso Rogério Ceni - técnico do Bahia

“O elenco foi formado dentro da condição financeira que o clube tinha. Não tenho nada para reclamar do elenco. Acho uma pena a ausência do Biel. Acho que se não fossem algumas lesões poderíamos estar melhores no campeonato. Mas não tenho nada para reclamar do elenco. Eles já deram outras respostas antes e tenho certeza que vão se recuperar para atingir os objetivos que nós traçamos”, complementou.

Agora o Bahia tem um confronto direto pela frente, contra o São Paulo, 6º colocado. O duelo válido pela 32ª rodada está marcado para as 21h30 de terça-feira, 5, na Arena Fonte Nova.