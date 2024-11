Ex-Bahia, Ricardo Goulart é campeão de beach tennis ao lado da esposa

Ricardo Goulart na 2ª etapa Baiana de Beach Tennis - Foto: Felipe Alves | Photorun

O ex-jogador de futebol Ricardo Goulart se aventura em outro esporte após se aposentar no Bahia, em 2023. Neste fim de semana, o ex-meia foi campeão da 2ª etapa do Circuito Baiano de Beach Tennis, no Costa Verde Tennis Clube, em Salvador. Aos 33 anos, o atleta subiu ao topo do pódio na categoria mista B, ao lado da esposa, Diane.

O título foi conquistado no segundo dia de competição, na sexta-feira, 25. Entretanto, no dia seguinte, Ricardo retornou para arena, desta vez para disputar o masculino B, ao lado de Pedro Pitanga.

Vale lembrar que o ex-Bahia, após a aposentadoria, é um dos integrantes da Canoa Beach Sports, arena de beach tennis e futevôlei, localizada em Lauro de Freitas, próximo ao Parque Shopping.

Na passagem pelo Bahia, onde disputou duas temporadas, Ricardo somou 32 jogos, com cinco gols marcados e duas assistências. No período, conquistou o título baiano de 2023 e o acesso para a Série A, em 2022.