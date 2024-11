Ademir dá respaldo ao trabalho de Ceni no Bahia: "Estamos fechados"

Ademir em campo diante do Vasco da Gama, em São Januário - Foto: Leticia Martins | EC Bahia

O atacante Ademir saiu do banco de reservas, ainda no primeiro tempo, quando o Bahia perdia por 3 a 0, e comandou a tentativa de reação do Tricolor na derrota contra o Vasco, nesta segunda-feira, 28, no estádio São Januário, com um gol e uma assistência.

Apesar do Esquadrão de Aço não ter conseguido o empate, o camisa 7, após a partida, continuou dando respaldo ao trabalho de Rogério Ceni à frente da equipe baiana, que agora amarga uma sequência de três jogos sem vencer.

"A gente tem que dar o nosso melhor, independente se joga 10 ou 15 minutos. O objetivo é esse, treinar bem durante a semana, entrar no jogo e fazer a nossa parte. Quem faz as escolhas é o professor, ele sabe o que melhor para a equipe e estamos fechados, todo o grupo com a comissão, para a gente conseguir o objetivo que é a Libertadores no final do campeonato", comentou Ademir quando questionado sobre titularidade.

Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos, o Bahia pode ter seu time titular modificado para a reta final do Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a possibilidade, Rogério Ceni comentou, na entrevista coletiva, que "tudo tem um limite".

Ademir e Luciano Rodríguez, que foram importantes na derrota para o Vasco, se tornam alguns dos favoritos para atuar entre os onze iniciais nas vagas de Everaldo e do suspenso Thaciano, que recebeu o terceiro cartão amarelo no duelo da última segunda. Na atual temporada, o camisa 7 fez 48 partidas, marcou 5 gols e distribuiu 7 assistências.

O Bahia entra em campo na próxima terça-feira, 5, para enfrentar o São Paulo, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.