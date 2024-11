Acevedo comemora retorno e diz o que falta ao Bahia: "Atitude"

Nicolás Acevedo em ação durante o jogo contra o VAsco em São Januário - Foto: Leticia Martins / EC Bahia

Após quase um ano fora dos gramados devido a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, o volante Nicolás Acevedo retornou aos gramados no revés contra o Vasco por 3 a 2, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Acevedo entrou no lugar de Caio Alexandre logo após a volta do intervalo e atuou os 45 minutos do segundo tempo em São Januário.

Leia mais:

>> "Temos que tirar lições", analisa Ceni após derrota do Bahia

>> Ademir dá respaldo ao trabalho de Ceni no Bahia: "Estamos fechados"

>> Everton Ribeiro sobre derrota no Rio: “Culpa é totalmente nossa”

Na zona mista de São Januário, Acevedo lamentou o resultado negativo fora de casa e projetou a partida contra o São Paulo, que será na próxima terça-feira, 5, na Arena Fonte Nova.

"Sim, nós sempre treinamos para estarmos prontos, para ajudar o equipe. Não foi o resultado que queríamos. Viemos para buscar os três pontos. Sabíamos que era uma partida importante. Mas é trabalhando e ir a buscar os três pontos contra a São Paulo", falou Nico.

Após um bom trabalho no primeiro turno da Série A, o Bahia vive um momento de instabilidade no returno. Acevedo afirma que a equipe precisa voltar a atuar da forma de antes, ressaltando a qualidade e a posse de bola como algumas das principais marcas da equipe.

"Eu estive um tempo fora e vi um time que joga muito bem, que encontrou um estilo de jogo. Foi um prazer ver o time. Eu acho que agora é voltar ao básico, o que nos levou até aqui. Jogar e cuidar da bola. Talvez isso, que está faltando um pouco mais de força, de atitude, de energia. Mas, eu acho que, convencendo ou não, treinando bem na semana vamos conseguir", concluiu.