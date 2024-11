Torcida do Vitória promete apoio ao time no embarque à Curitiba

Aeronegô promete apoio ao time do Vitória que viaja para Curitiba para o confronto direto contra o Athletico-PR - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O Vitória terá mais um confronto direto para escapar da zona de rebaixamento da Série A. O próximo compromisso do Leão da Barra será contra o Athletico-PR, neste sábado, 2, na Ligga Arena, em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Com o objetivo de motivar o elenco, a principal torcida organizada do Vitória, 'Os Imbatíveis', anunciou a realização do 'Aeronegô', que irá ocorrer no embarque da equipe para Curitiba, sexta-feira, 1, ao meio-dia, no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães.

A ação contará com a presença da torcida colossal no Aeroporto e tem como objetivo passar energias positivas a delegação rubro-negra que estará viajando para o duelo decisivo no Sul do país.

O 'Aeronego' já se tornou tradição antes das viagens do time nos jogos decisivos. A iniciativa ficou marcada especialmente nos últimos acessos do Vitória para as séries B e A do Campeonato Brasileiro respectivamente.