Athletico-PR x Vitória: Saiba onde assistir e possível escalação

Duelo entre Vitória x Athletico no primeiro turno - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

Na busca pela permanência na Série A do Brasileirão, o Vitória enfrenta o Athletico-PR neste sábado, 2, pela 32ª rodada, às 18h30. A partida, que ocorre na Ligga Arena, coloca frente a frente duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. Enquanto o Leão é o 14º, o Furacão está na 16ª posição.

Para a partida, o rubro-negro vem com três jogos de invencibilidade, somando um empate e duas vitórias. O momento do Athletico não é tão bom, com quatro derrotas nos últimos cinco jogos.

No primeiro turno, o encontro foi positivo para o Furacão, no Barradão, que venceu pelo placar de 1x0, com gol de Julimar, aos 35 minutos do segundo tempo. O resultado foi um banho de água fria para o Vitória, que vinha de nove pontos nos últimos quatro jogos.

Atualmente com 35 pontos, o Leão está na 14ª posição. Entretanto, apesar da boa colocação, só está a um ponto da primeira equipe dentro da zona de rebaixamento, o Bragantino, com 34 pontos, mesma pontuação do Athletico.

Para a partida, o Vitória não poderá contar com o meia Gustavo Mosquito e o volante Léo Naldi, que receberam o 3º amarelo e cumprirão suspensão automática. No entanto, para a alegria dos torcedores baianos, o zagueiro Wagner Leonardo retorna ao time.

Provável escalação: Lucas Arcanjo; Esteves, Neris, Wagner Leonardo, Cáceres; Luan, Ryller e Mateuzinho; Everaldo, Alerrandro e Carlos Eduardo.

Ficha técnica:

Onde assistir: Prime Video, Cazé TV e Rede Furacão

Local: Ligga Arena, Paraná

Horário: 18h30