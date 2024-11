Campeão mundial volta para a Europa e pode ficar fora do GP do Brasil

Fernando Alonso em corrida da Fórmula 1 - Foto: YURI CORTEZAFP

Na contagem regressiva para o Grande Prêmio de Interlagos, em São Paulo, o bicampeão Fernando Alonso não estará presente nas atividades de mídia, após ser diagnosticado com uma infecção intestinal. Desta maneira, na manhã desta quarta-feira, 30, a Aston Martin, divulgou que o espanhol retornou à Europa para tratar da doença.

O desconforto foi sentido no GP do México, no último fim de semana, e esperava-se que o piloto estivesse disponível. No entanto, ele segue em fase final de recuperação. Assim, Fernando Alonso deve estar presente para o treino livre, a classificatória e o Grande Prêmio de Interlagos.

"Ele retornou à Europa para receber tratamento adicional de um especialista. O dia extra de tratamento atrasou seus planos de viagem para o Brasil, mas garante que ele estará pronto para a corrida deste fim de semana", declarou a equipe.

A 21ª corrida da temporada ocorre neste domingo, 2, com início previsto para às 14h. A disputa contará com grandes nomes do automobilismo, como o britânico Lewis Hamilton, o holandês Max Verstappen, Charles Leclerc, Lando Norris e muitos outros.

Cronograma do GP de Interlagos:

Sexta-feira, 1/11:

11h: Treino livre

15h30: Qualificação Sprint

Sábado, 2:

11h: Sprint race

15h30: Qualificação

Domingo, 3:

14h: Corrida