Pilotos da Fórmula 1 chegam em São Paulo para GP de Interlagos

Carros da Fórmula 1 durante corrida do México - Foto: YURI CORTEZ AFP

Na semana do Grande Prêmio de Interlados, em São Paulo, os pilotos da Fórmula 1 chegaram em solo brasileiro para a 21ª corrida da temporada. O GP do Brasil ocorre neste domingo, 3, com início previsto para às 14h.

Na manhã desta terça-feira, 29, foi possível acompanhar a chegada de Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, além de Charles Leclerc e Carlos Sainz, da Ferrari, na capital paulista. O holandês, atual líder da temporada, Max Vestappen, foi à Brasília, visitar os sogros.

Leia mais:

>>Projetos sociais transformam a vida de jovens na comunidade da Polêmica

>>"Beneficiou Rodri", revela editor-chefe sobre critério da Bola de Ouro

>>Entenda como a matemática explica o prejuízo dos apostadores em bets

Um dos principais nomes da competição, o cidadão honorário Lewis Hamilton fará mais uma corrida em "casa", já que possue uma forte ligação com o Brasil. O piloto britânico fez questão de se declarar para o país através das redes sociais, demostrando estar ansioso: "Brasil!!! Estou voltando para casa e mal posso esperar para ver você", escreveu ele, em português.

Cronograma do GP de Interlagos:

Sexta-feira, 1/11:

11h: Treino livre

15h30: Qualificação Sprint

Sábado, 2:

11h: Sprint race

15h30: Qualificação

Domingo, 3:

14h: Corrida