Com retornos, Vitória inicia preparação mirando o Athletico-PR

Jogadores do Vitória durante atividade na Toca do Leão mirando o Athletico-PR - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após bater o Fluminense e ganhar dois dias de folga, o elenco do Vitória retornou ao batente e deu início a preparação para o confronto direto contra o Athletico-PR, marcado para próximo sábado, 2, às 18h30, na Ligga Arena, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

>> América-MG quer a permanência de meia emprestado pelo Vitória

>> Vitória ultrapassa 500 mil pagantes no Barradão após vencer Fluminense

>> Rodada ajuda e Vitória tem melhor posição desde o início da Série A

As atividades foram iniciadas nesta terça-feira, 29, com os exames de rotina e exercícios na academia. Na sequência, o preparador físico Caio Gilli comandou o aquecimento com uma roda de bobinho.

A comissão técnica rubro-negra deu comandou as atividades, que foram divididas em duas partes. Na primeira, o treinador Thiago Carpini dividiu três times cada, com sete jogadores e, de forma alternada, treinou movimentos para ajustes de linha ofensiva e defensiva.

Já na segunda parte, novamente com três times de sete e mais o curinga, um jogo em espaço reduzido, sob comando do assistente técnico Estephan Djian.

Ao final, os preparadores Itamar Ferreira e Paulo Musse completaram as atividades dos goleiros com atividades de reposição de bola com os pés.

Recuperado de lesão muscular, o centroavante Lawan treinou normalmente. De forma moderada, o lateral-esquerdo Patric Calmon trabalhou com o grupo.

Vetado do jogo contra o Fluminense, o volante Luan deu início a transição com o assistente de preparação física Vinícius Franco, que também orientou o atacante Osvaldo.

Em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa, o volante Caio Vinícius seguiu em recuperação da na fisioterapia.

Para o jogo no Sul do Brasil, o Vitória não contará com o volante Léo Naldi e o atacante Gustavo Mosquito, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em compensação, o zagueiro e capitão Wagner Leonardo cumpriu suspensão e retorna a equipe.

O grupo retorna ao trabalho na tarde desta quarta-feira, 30, na Toca do Leão. Vindo de três jogos sem perder com duas vitórias seguidas, o rubro-negro baiano ocupa a 14ª posição, com 32 pontos somados.