América-MG quer a permanência de meia emprestado pelo Vitória

Daniel Jr. é opção constantemente utilizada pela comissão técnica do América-MG - Foto: Mourão Panda / América

O América-MG tem interesse em renovar o empréstimo do meia Daniel Jr., cedido pelo Vitória até o fim de 2024. A informação foi publicada pela Rádio Itatiaia e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE.

O objetivo do Coelhão é contar com o atleta até o final do Campeonato Mineiro de 2025. O estafe que cuida da carreira do atleta foi informado sobre a ampliação do contrato.

Leia mais:

>> Rodri supera favoritismo de Vini Jr. e conquista Bola de Ouro

>> Bahia tem retrospecto ruim em confrontos diretos no Brasileirão

>> Vitória ultrapassa 500 mil pagantes no Barradão após vencer Fluminense

Marcos Salum, presidente da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do América, admitiu o interesse do clube em renovar com Daniel Jr., contudo não procurou a diretoria do Vitória por enquanto.

A diretoria rubro-negra, através do presidente Fábio Mota, não quer um reempréstimo do atleta e só negociaria o jogador em definitivo, de acordo com a publicação.

Vale salientar que o rubro-negro baiano adquiriu 50% dos direitos ecomômicos de Daniel Jr que pertenciam ao Cruzeiro, pelo valor de R$ 2,5 milhões na época.

O detentor da outra metade é o Palmeiras, clube formador do atleta. Daniel tem vínculo com o Vitória válido até o fim da temporada 2026.