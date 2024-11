Com tático, Vitória continua a se preparar focado no Athletico-PR

Elenco rubro-negro durante atividade física na Toca do Leão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O elenco do Vitória deu continuidade as atividades de preparação mirando o confronto direto contra o Athletico-PR, marcado para este sábado, 2, às 18h30, na Ligga Arena, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

Antes de irem a campo, o grupo assistiu vídeos do adversário na sala de imprensa Jornalista João Borges Bougê. Na sequência, aquecimento no CT Manoel Pontes Tanajura, com o preparador físico Caio Gilli.

Logo depois, o técnico Thiago Carpini ministrou um treino tático com 11 jogadores contra 11. O objetivo é implantar a estratégia de modelo de jogo.

Por fim, alguns jogadores aprimoraram finalizações a gol com a orientação do assistente técnico Estephano Djian.

Em recuperação de lesão muscular, o volante Luan deu prosseguimento na fase de transição com o preparador físico assistente Vinícius Franco.

Já o lateral-esquerdo Patric Calmon treinou na academia de musculação com o instrutor Robert Conceição, enquanto o atacante Osvaldo participou do treino de finalização com os jogadores que ficaram de fora do trabalho tático.

Vale salientar que o Vitória não contará com o volante Léo Naldi e o atacante Gustavo Mosquito, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o zagueiro e capitão Wagner Leonardo cumpriu suspensão no último jogo e retorna a equipe.

O grupo retorna ao trabalho na tarde desta quinta-feira, 31, na Toca do Leão. Vindo de três jogos sem perder com duas vitórias seguidas, o rubro-negro baiano ocupa a 14ª posição, com 32 pontos somados.