Papel do esporte na prevenção ao câncer de próstata é consolidado na Blue Run Salvador

A Blue Run Salvador irá reunir cerca de 1 mil atletas divididos em circuitos de 5km e 10KM e caminhada 3km - Foto: Divulgação

A prática regular de exercícios físicos, aliada a uma alimentação saudável e exames de rotina são hábitos indispensáveis para a prevenção de diversas doenças, incluindo o câncer de próstata, que é o segundo tipo mais comum de neoplasia entre os homens brasileiros, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Por isso, com foco na conscientização sobre os cuidados com a saúde da população e em alusão à Campanha Novembro Azul – de prevenção e combate ao câncer de próstata – será realizada, no próximo sábado (2), a Corrida Blue Run Salvador, um projeto realizado pela Uroclínica da Bahia e a RG+, empresa que atua há dez anos na realização de eventos esportivos.

A Blue Run Salvador irá reunir cerca de 1 mil atletas divididos em circuitos de 5km e 10KM e caminhada 3km, na Avenida Octávio Mangabeira, no Jardim de Alah. Diversos artistas, políticos e influenciadores digitais, como os cantores Durval Lelys e Adelmo Casé, e o ex-prefeito ACM Neto, garantiram sua participação na competição, reforçando, através das redes sociais, a importância da prática de atividade física, bem como a energia positiva que eventos como este trazem para toda a sociedade.

Essa prova também conta com o apoio da prefeitura municipal de Salvador, através do Programa Viva Esporte.

O evento

A Blue Run Salvador foi lançada pela primeira vez há dois anos, após um time de especialistas da Uroclínica da Bahia, coordenados pelo médico urologista Nilo Jorge, idealizarem o projeto, a fim de promover não só o autoconhecimento masculino, como também trazer uma mensagem sobre quebra de preconceitos e acesso a informações confiáveis acerca do câncer de próstata.

“O homem só costuma procurar o consultório quando está doente. No entanto, a obesidade e o sedentarismo são um dos principais fatores para o câncer de próstata. Depois do câncer de pele, ele é o mais comum. Por isso, a gente vê a importância de promover eventos que chamem a atenção da população para os cuidados com a saúde, a fuga do sedentarismo e a obesidade. Daí surgiu a ideia de promover a Blue Run, que desta vez ganhou uma proporção muito maior, com o apoio de vários segmentos da sociedade”, enfatizou o urologista Nilo Jorge.

O grupo Uroclínica atua no estado da Bahia há mais de 35 anos, cuidando da saúde masculina, do recém-nascido ao idoso. A expectativa é que profissionais de saúde engajados com a campanha Novembro Azul, atletas de diversos níveis socioeconômicos e também pacientes que já venceram a doença participem, dando exemplo de autocuidado e superação.

“O homem é criado culturalmente para ser infalível, forte e não chorar, então uma importância do evento é lembrar que o homem precisa se cuidar, promover o autocuidado, praticar exercício físico, cuidar da dieta, para poder viver mais e cuidar das pessoas da sua família. A campanha Novembro Azul serve também para lembrar da importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata”, reiterou o especialista.

Um dos organizadores da competição esportiva, Ricardo Cedraz, da RG+, destacou a participação da empresa e dos patrocinadores na consolidação deste projeto grandioso no estado da Bahia.

“Este ano, a RG+ completa 10 anos e estamos muito felizes em promover nossa primeira corrida na capital com um grande evento, que busca conscientizar a população sobre a importância dos cuidados com a saúde, da prática de atividade física e dos exames de rotina, com grandes patrocinadores, grandes marcas como a Mater Dei, o DNA Laboratório, entre outras, que apostaram no projeto.”

O Diretor Técnico da Triação, tradicional Assessoria Esportiva da cidade, Diogo Andrade, pontuou que diversos estudos e depoimentos comprovam que uma rotina dos treinos eficiente, acompanhada por profissionais especializados, traz ainda efeitos positivos na melhora do estado psicológico dos praticantes.

“A produção de endorfina no corpo humano ajuda a regular as emoções. Contudo, não só em relação à corrida, mas qualquer que seja a prática corporal, é indispensável que a pessoa, antes de iniciar seu programa, conhecer seu quadro de saúde, através de exames médicos e desta forma inicie com segurança um planejamento em função da sua real condição física. E para se ter uma resposta frente às rotinas dos treinos é importante praticar pelo menos três vezes por semana”, orientou Diogo Andrade.

Na avaliação dele, eventos como a Blue Run contribuem de forma significativa com toda a sociedade, fomentando rotinas saudáveis e mudanças em questões.

A largada da prova será as 6h e premiação prevista para as 7h10. Diversas ações de ativação dos patrocinadores e shows interativos no palcão animarão atletas e convidados.

| Foto: Divulgação

Blue Run Salvador

Data: 02/NOV

Horário : 6h

Local: Jardim de Alah - Avenida Octávio Mangabeira, S/N, Salvador