Sales recusa ofertas para fechar com o Flu de Feira: "Projeto ambicioso"

A temporada 2025 já está movimentando os bastidores do futebol baiano. Mesmo sem jogos oficiais até o início da próxima Série B do Campeonato Baiano, o Fluminense de Feira anunciou Paulo Sales, o “Rei do Acesso’, para comandar o time rumo à elite.

Assim como fez nesta temporada, a gestão do Fluminense de Feira optou por antecipar o planejamento, na tentativa de conquistar o primeiro objetivo do clube no cenário estadual. Ao Portal A TARDE, Sales revelou que recusou propostas de clubes da primeira divisão estadual e da Série D do Brasileirão para comandar o Touro, que tem um projeto estruturado.

“É um projeto muito ambicioso. Optei por esse projeto do Fluminense porque é um projeto longínquo. É muito raro as equipes do interior terem um projeto dessa forma, e foi o principal fator que fez com que eu aceitasse esse convite”, contou Sales ao Portal A TARDE.

A Série B do Campeonato Baiano só deve começar entre maio e junho, mas a partir de janeiro Sales já vai colocar a ‘mão na massa’. Caso o objetivo de recolocar o Flu de Feira na elite do futebol baiano seja conquistado, a ideia é seguir na equipe por mais um ou dois anos. O comandante rasgou elogios à gestão e à estrutura do clube.

“As expectativas são as melhores possíveis com uma nova gestão, um CT totalmente reformulado. A questão estrutural esse ano já foi excelente, ano que vem a tendência é que possa ser até melhor. Então, dentro dessas expectativas, espero que possamos fazer uma grande campanha, o que significa chegarmos ao acesso que é o principal objetivo do Fluminense de Feira”, afirmou.

Em 2024, Paulo Sales conquistou seu 9º acesso na carreira como treinador, quando comandou o Colo-Colo rumo ao título da Série B do Campeonato Baiano. O Flu de Feira, por sua vez, foi eliminado na semifinal para o estreante Porto, que também jogará a primeira divisão em 2025.