Paulo Sales é anunciado como novo treinador do Fluminense de Feira

Paulo Sales (centro), ao lado do preparador físico Geraldo Lantyer (esq.) e do assistente Ronaldinho

A diretoria da SAF do Fluminense de Feira confirmou de maneira oficial que o técnico Paulo Sales será o comandante da equipe na temporada de 2025.

O anúncio foi feito na noite desta quarta-feira, 30, durante entrevista coletiva de imprensa. Além de Sales, vão compor a nova comissão técnica o preparador físico Geraldo Lantyer e o auxiliar técnico Ronaldinho.

A comissão foi apresentada pelo presidente Filemon Neto. Essa será a terceira vez que Paulo Sales estará à frente do Flu de Feira, tendo conquistado o acesso à elite estadual em 2015, além de uma passagem relâmpago em 2023, quando comandou uma partida.

Inicialmente, o "Rei do Acesso" falou das suas expectativas nesse desafio nesta terceira passagem pelo Touro do Sertão. Ele afirma que a meta principal é recolocar o clube na Série A de 2026 e, posteriormente, focar em se classificar para a Série D do Campeonato Brasileiro.

"As expectativas são as melhores possíveis, tendo em vista que o pessoal da diretoria tem dado todo o respaldo em todos os aspectos. Vamos ter um tempo muito grande para que nós possamos contratar bons jogadores, bons profissionais e que o índice de erro possa ser o menor possível. E dentro disso há muito trabalho, ajuda e estar sempre com Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza que possamos ao final, conseguir o objetivo principal que não é só nosso da comissão, nem nossa da diretoria, mas de todos. Uma população", declarou.

"E não resta menor dúvida, por tudo aquilo que o Fluminense tem através da SAF na pessoa do presidente Filemon, que tem dado as condições para que possamos colocar o Fluminense onde merece, que é a prior,i Série A do Baiano, e posteriormente, até numa competição, numa planilha de trabalho do Campeonato Brasileiro. No momento, o principal objetivo é o principal foco é chegarmos à primeira divisão do Campeonato Baiano", complementou Sales.

Experiente, Sales ostenta nove acessos à Série A do Campeonato Baiano, além de quatro títulos da segundona estadual, nas temporadas 2017, 2019, 2021 e 2024. A última conquista foi no comando do Colo-Colo este ano.