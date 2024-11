Bahia se reapresenta e inicia preparação visando o São Paulo

Elenco azul, vermelho e branco se reapresentou nesta quarta-feira, 30 - Foto: Divulgação / EC Bahia

O elenco do Bahia se reapresentou nesta semana no CT Evaristo de Macedo, iniciando os preparativos para o próximo desafio, contra o São Paulo, no dia 5 de novembro, na Arena Fonte Nova. Sob a orientação do preparador físico Danilo Augusto, os jogadores realizaram uma atividade física no campo 2, focando na recuperação e no condicionamento.

Em seguida, o técnico Rogério Ceni assumiu a condução dos trabalhos, promovendo um treinamento técnico. Os atletas foram divididos em duas equipes, onde trabalharam com regras específicas de passes e finalizações, buscando aprimorar a eficácia nas jogadas.

No terceiro momento da atividade, Ceni organizou um treino técnico em espaço reduzido, com a participação de seis atletas de cada lado. Este tipo de treinamento visa melhorar a dinâmica de jogo e a agilidade dos jogadores em situações de pressão.

Além dos treinos, o volante Rezende foi transferido para o campo 1, dando início ao seu processo de transição física. Enquanto isso, o atacante Biel continuou o tratamento para sua recuperação, buscando retornar o mais rápido possível ao time.