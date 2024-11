Destaque nos últimos jogos, Ademir pede passagem no Bahia

Ademir marcou um gol e deu uma assistência contra o Vasco - Foto: Leticia Martins/EC Bahia

Os torcedores do Esquadrão têm clamado por mudanças na equipe titular há algumas rodadas, mas Rogério Ceni tem mantido suas convicções e repetido o que se convencionou a escalação ideal do time em 2024. Contudo, a expectativa é que o cenário mude na próxima terça-feira , 5, quando o Bahia enfrenta o São Paulo na Arena Fonte Nova.

Em coletiva recente, o treinador sinalizou que fará alterações na equipe. Um dos principais candidatos a ganhar uma oportunidade é o atacante Ademir, que se destacou nas últimas partidas contra Cruzeiro e Vasco, contribuindo com duas assistências e um gol. Com Thaciano suspenso e Everaldo enfrentando críticas pesadas da torcida, as chances de ‘Fumacinha’ ser titular aumentaram consideravelmente.

Até o momento, Ademir participou de 24 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, tendo sido titular em apenas quatro deles. Neste período, ele balançou as redes duas vezes e distribuiu três assistências, o que aumenta a expectativa em torno de sua possível inclusão na equipe principal contra o São Paulo. A torcida aguarda ansiosamente por um desempenho que possa alavancar o Tricolor na competição.