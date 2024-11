Passou dos limites? Rogério Ceni toma decisão após revés do Bahia

Rogério Ceni dificilmente muda o esquema que tem em mente - Foto: Letícia Martins / EC Bahia / Divulgação

Há uma crítica ao técnico Rogério Ceni que une os mais distintos apoiadores do Tricolor: o comandante do Bahia dificilmente muda o esquema que tem em mente, seja o estilo de jogo proposto ou as peças que coloca entre seus titulares.

A frase popularmente conhecida no mundo da bola – “time que está ganhando não se mexe” – parece ser o norte do pensamento do treinador desde o início do ano.

A grande questão é que muitos adversários do Esquadrão aparentemente passaram a entender, principalmente no segundo turno do Brasileirão, como atuar contra o time montado pelo técnico, que ficou previsível muito por causa da sua repetição.

Como fazer a mesma coisa não dá resultados diferentes, o Bahia deixou de ter uma grande sequência na elite e, se algum dia pensou até em beliscar a primeira colocação, hoje teme ficar de fora da próxima Copa Libertadores.

Se para as arquibancadas a insistência do treinador com o seu time inicial já deveria ter acabado, a derrota contra o Vasco, na última segunda, fez finalmente o ‘professor’ chegar ao seu limite da paciência. O Cruzmaltino já vencia o confronto por 3 a 0 no primeiro tempo, e aí Rogério fez alterações antes do intervalo. As mudanças surtiram efeito, o Bahia chegou a fazer dois gols, mas não foram suficientes para a equipe pontuar no Rio.

A fala do técnico na entrevista coletiva pós-jogo mostra que, a partir de agora, a torcida pode esperar rostos pouco utilizados por Ceni em sua escalação: “A postura não pode ser como foi a dos primeiros minutos. Não importa quais sejam as peças e a distribuição em campo. [...] Para tudo tem um limite. Esse time conseguiu muitos pontos, essa maneira de jogo, mas hoje [segunda] não conseguimos”, disse.

Diante desse cenário no qual Ceni busca para o Bahia uma nova diagramação em campo, surgem jogadores que podem se aproveitar e ganhar maior minutagem ainda neste ano.

Chance para quem?

Com as atuações recentes de Luciano Juba pouco agradando os torcedores, Iago Borduchi surge como um nome que pode reaparecer na lateral. O atleta, inclusive, entrou bem no jogo contra o Vasco.

Assim como Ademir e Acevedo, que entraram no meio do duelo nos lugares de Jean Lucas e Caio Alexandre, respectivamente. Os meias não vivem bom momento no Bahia e seus substitutos podem dar novo fôlego ao setor.

Outra opção que surge é a de Biel, que, recuperado de lesão, voltou a ter minutos com Ceni e pode ganhar ainda mais espaço. Além dele, Lucho Rodriguez já fez gols importantes pelo Tricolor e se mostra um bom substituto para o cada vez mais questionado Cauly.