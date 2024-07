Agora com o Colo-Colo, 'Rei do Acesso' chega a mais uma decisão

Paulo Sales, o 'Rei do Acesso', técnico do Colo-Colo - Foto: Nadson Carvalho | Colo-Colo FR

Campeão em 2006, o Colo-Colo não disputa o Baianão desde 2016, quando terminou rebaixado para a Série B do futebol baiano. Desde então, o clube tenta retornar à elite, mas sem sucesso. Em algumas oportunidades chegou a disputar o ‘jogo do acesso’, no entanto, ficou só no quase. Para esta temporada, o Tigre contratou o técnico Paulo Sales, conhecido no mundo da bola como ‘Rei do Acesso’.

Após o fim da primeira fase da Série B do Baianão, o Colo-Colo de Sales é a única equipe invicta e garantiu a classificação para a semifinal com a 3ª melhor campanha. Foram quatro vitórias e cinco empates em nove rodadas. Ao Portal A TARDE, o treinador revelou qual a fórmula para tantos acessos. São oito até então, contabilizados no futebol baiano e no futebol catarinense.

“É o trabalho em si, o entendimento dos atletas para aquilo que a comissão quer. Deus, acima de tudo, porque sempre é da vontade de Deus. Dentro dessas perspectivas a gente tem conseguido sempre chegar. Em muitas ocasiões não subimos porque só subia um de oito, dez, doze times. Então deixamos de subir chegando na final ou semifinal em três ou quatro situações. Mais uma vez aqui conseguimos chegar com o Colo-Colo, graças ao bom Deus, mas que a gente consiga o principal objetivo que é mais um acesso”, contou o treinador.

Leonardo Cordier, gerente de futebol do Colo-Colo, lembrou a campanha de Sales com o Lagarto-SE no Campeonato Sergipano deste ano, onde a equipe chegou à semifinal, terminando eliminada para o Sergipe nos pênaltis. O dirigente avaliou como “muito boa” a primeira fase da equipe sob o comando do ‘Rei do Acesso’ e pregou “pés no chão” para os jogos decisivos diante do Grapiúna, pela semifinal.

“Terminada a primeira fase do Campeonato Baiano da Série B a avaliação é muito boa. A gente vê no professor Sales aquela gana de vitória, a gana de querer vencer todas as partidas. Ainda mais depois do grande trabalho que ele fez no Lagarto-SE no primeiro semestre, a gente espera que possamos ter mais um sucesso com o professor e levar o Colo-Colo para a primeira divisão, nosso objetivo é esse. A gente vem trabalhando com muita humildade, com os pés no chão, e vamos estar ainda mais focados para esses dois jogos da semifinal”, disse ao Portal A TARDE.

O Colo-Colo conquistou a classificação para a semifinal com uma rodada de antecedência e o treinador Paulo Sales optou por poupar alguns atletas. Para o confronto contra o Galícia, pela 9ª rodada, o Tigre levou apenas 13 jogadores e precisou utilizar o goleiro na zaga. O comandante explicou que não foi menosprezo ao adversário, mas sim uma alternativa diante de tantos atletas machucados, suspensos ou pendurados.

“É em função de um grupo muito reduzido, alguns jogadores machucados, outros por questão de cartão, até os jogadores que não estavam suspensos, mas que estavam com dois cartões nós deixamos de fora. Era uma partida que apenas decidia uma segunda ou terceira posição. Começa outro campeonato agora, com quatro equipes, no mata-mata, então independe a posição que você fica, você tem que conseguir os resultados. Foi exatamente para podermos entrar nessa nova fase, que é a principal, com todos os jogadores disponíveis”, explicou o ‘Rei do Acesso’.

Neste sábado, 20, o Colo-Colo joga como mandante contra o Grapiúna no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O duelo de ida está marcado para as 18h. Já a partida de volta está programada para o fim de semana seguinte, também no sábado, 27, mas às 15h.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou o Estádio Mário Pessoa como palco, mas dessa vez com mando do Grapiúna. No entanto, o Portal A TARDE apurou que a intenção do Grapiúna é mudar o local da partida para Feira de Santana, já que Ilhéus é a cidade do Colo-Colo. Vitória da Conquista também aparece como opção.