Semifinais da Série B são detalhadas pela FBF; confira jogos

Fluminense de Feira garantiu a melhor campanha da primeira fase - Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) divulgou, nesta segunda-feira, 15, a tabela detalhada das semifinais da Série B do Campeonato Baiano. Fluminense de Feira, Grapiúna, Colo-Colo e Porto definirão os acessos à elite do futebol baiano e as vagas na final.

Neste sábado, 20, o Colo-Colo joga como mandante contra o Grapiúna no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus. O duelo de ida está marcado para as 18h. No dia seguinte, no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, o Porto recebe o Fluminense de Feira às 15h.

Leia mais: Restam quatro: Baianão Série B chega a fase decisiva para acessos

Já a rodada de volta, está marcada para uma semana depois. No sábado, 27, às 15h, Grapiúna e Colo-Colo voltam a se encontrar. A FBF confirmou o Mário Pessoa como palco, mas dessa vez com mando da equipe de Itabuna. No entanto, o Portal A TARDE apurou que a intenção do Grapiúna é mudar o local da partida para Feira de Santana, já que Ilhéus é a cidade do adversário. Vitória da Conquista também aparece como opção.

Flu de Feira e Porto se enfrentam às 15h, de domingo, 28, no Jóia da Princesa, em Feira de Santana. Todas as partidas terão transmissão da TVE, emissora pública da Bahia.