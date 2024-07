Restam quatro: Baianão Série B chega a fase decisiva para acessos

Cabralzinho comemora gol no Jóia da Princesa - Foto: Rafael Falcão | ASCOM Flu de Feira

A última rodada da Série B do Baianão foi realizada na tarde deste domingo, 14, e definiu os quatro semifinalistas que vão disputar duas vagas na elite do futebol baiano em 2025. Fluminense de Feira, Grapiúna, Colo-Colo e Porto seguem vivos na briga pelo acesso

Com a primeira colocação assegurada antecipadamente, o Fluminense de Feira fez o dever de casa e venceu o Leônico por 2 a o no Jóia da Princesa. Quem também já estava garantido na semifinal foi o Grapiúna, que goleou o Feirense por 5 a 0 e tomou a 2ª colocação do Colo-Colo, que também se classificou, mas em 3º.

O novato Porto ficou com a vaga que estava em aberto após vencer o Itapetinga por 2 a 0, em casa. SSA e Vitória da Conquista, que ainda estavam vivos e se enfrentaram, nada puderam fazer. A equipe da capital até venceu o Bode por 2 a 0 e terminou na 5ª colocação.

Na semifinal, em jogos de ida e volta, Fluminense de Feira e Porto definem uma vaga na primeira divisão, enquanto Grapiúna e Colo-Colo disputam outra vaga. Flu de Feira e Grapiúna decidem como mandante.

Confira os resultados da 9ª rodada da Série B do Baianão:

Galícia 1x1 Colo-Colo

Grapiúna 5x0 Feirense

Fluminense de Feira 2x0 Leônico

Porto 2x0 Itapetinga

Vitória da Conquista 0x2 SSA