Colo-Colo empata com o Porto e é tricampeão da Série B do Baianão

O Colo-Colo é tricampeão da Série B do Campeonato Baiano. Na noite deste sábado, 10, o Tigre empatou sem gols com o Porto, de Porto Seguro, pelo jogo de volta da decisão e sagrou-se campeão invicto da edição 2024. A partida foi realizada no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus.

Com a vantagem do empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0, o resultado foi o suficiente para a torcida comemorar o título da divisão de acesso. Ambas as equipes vão disputar a elite do futebol baiano em 2025.

A equipe foi comandada pelo 'Rei do Acesso' Paulo Sales, que levou um clube à elite estadual pela nona vez na carreira. Com exclusividade ao Portal A TARDE, ele celebrou o título e a campanha invicta do Colo-Colo na competição.

"Trajetória muito difícil. Campeonato muito equilibrado, as equipes muito parelhas em termos de atletas. Talvez na questão financeira, quatro ou cinco equipes estavam um pouco acima, mas graças ao bom Deus fizemos uma belíssima campanha invicta, não tivemos nenhuma derrota, e Deus tem sido muito bom comigo esse ano", contou Paulo Sales ao Portal A TARDE.

"Os atletas são de suma importância, são os personagens mais importante dentro do contexto. Eles entenderam aquilo que eu falei e eu só tenho a agradecer a todos os atletas, direção e comissão técnica", complementou.