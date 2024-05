Após virar SAF, Fluminense de Feira apresenta elenco para a Série B | A TARDE

Faltam menos de dois meses para a edição 2024 da Série B do Campeonato Baiano. Dez clubes vão brigar por duas vagas na elite do futebol do estado no ano que vem. Entre eles, o Fluminense de Feira, que apresentou seu elenco nesta segunda-feira, 22.

A apresentação foi realizada no centro de treinamento do clube, no bairro Novo Horizonte, em Feira de Santana. A diretoria do Touro do Sertão apresentou a comissão técnica, comandada pelo treinador Paulo Foiani e os jogadores que vão defender as cores do Flu na divisão de acesso do futebol baiano.

A lista conta com jogadores como o goleiro Fábio Szymonek (33), ex-Palmeiras, os zagueiros Tiago Moura (34), William Mineiro (31) e Kaique (26), os laterais Elivelton (23) e Pablo Rampin (24), os meias Cleyton (26), Luan Silva (26), Léo Alves (23) e João Grilo (31), e os atacantes Igor Bádio (28), Kaynan (26), Alan Júnior (26) e Elielton (31).

“Muito feliz em fazer o anúncio do nosso time. Um elenco forte, cascudo, preparado, bastante experimentado. Um elenco que vai dar a gente todas as condições para que a gente consiga o acesso na competição. A gente está muito satisfeito em entregar isso à torcida do Fluminense. Muito profissionalismo. Foi um trabalho muito árduo, mas positivo. A gente hoje está muito satisfeito com o nosso time”, disse Filemon Neto, gestor de futebol da SAF do Fluminense.

Leia mais: Com duelo de estreantes, Série B do Baiano tem tabela divulgada

Leia mais: Estreante no profissional, clube faz processo seletivo para jogadores

Além de valorizar a experiência dos jogadores na Série B do Campeonato Baiano, o dirigente ressaltou a importância do retorno de João Grilo, que defendeu o clube pela última vez em 2013.

“A gente fez uma boa mescla de jogadores de fora, jogadores que conhecem a competição, mas conseguimos também trazer de volta um ídolo da terra, um ídolo da casa, e ele está muito motivado para vestir a camisa do Fluminense e fazer o time dele de coração voltar ao seu lugar de origem, o seu lugar que nunca deveria ter saído, que é a Série A do Campeonato Baiano”, pontuou Neto.

Filemon Neto, gestor de futebol da SAF do Fluminense de Feira | Foto: ASCOM Flu de Feira

João Grilo é figura carimbada do futebol baiano, com passagens por diversos clubes. Nas últimas temporadas, o meia conquistou a Série B do Campeonato Baiano com o Barcelona de Ilhéus, em 2021, e com o Jequié, em 2023. Nesta temporada, ele seguiu titular e capitão do Jipão, que foi eliminado do Baianão pelo Bahia, na semifinal.

“Hoje me encontro realizado e completo. No futebol, os vencedores não são só os que ganham milhões, são os que realmente fazem com amor aquilo que se comprometem a fazer. E eu estou aqui de peito aberto, para encarar esse desafio gigante, do tamanho do Fluminense. A cidade exige muito isso e o Fluminense carrega as cores da Princesa do Sertão”, contou João Grilo.

“A gente sabe que representar uma cidade de 700 mil habitantes é muito mais difícil, é muito complicado. A torcida vai lotar o estádio, vai cobrar muito, mas a gente, com nossa entrega e nosso trabalho, vai trazer eles para o nosso lado, eles vão ser o nosso 12º jogador em busca desse tão sonhado acesso”, completou.

A diretoria do Fluminense de Feira anunciou que ainda deve divulgar mais três nomes para fechar o elenco neste início de temporada. A lista completa com os nomes dos novos 22 contratados será divulgada pelo clube nesta terça-feira, 23.

História

O Fluminense de Feira é um dos grandes da Bahia e está na história do futebol do interior. Foi o primeiro clube fora de Salvador a disputar o Campeonato Baiano profissional, em 1954. Além disso, conquistou o principal título do estado em duas oportunidades: em 1963, contra o Bahia, e 1969, contra o Vitória.

Rebaixado em 2021 para a segunda divisão, o Flu de Feira já tentou, sem sucesso, o retorno para a elite duas vezes. Em 2022, entre 12 equipes, a equipe terminou na 9ª colocação na Série B do Baianão. No ano passado, o Touro do Sertão foi novamente eliminado na primeira fase, na 6ª colocação entre dez times.

Em outubro de 2023, os sócios do Touro do Sertão aprovaram a proposta da Core3, pela compra de 90% da SAF do clube pelos próximos 20 anos. A incursão da empresa feirense no futebol local sinaliza uma nova abordagem na administração esportiva, trazendo a fusão entre a tradição do Fluminense de Feira e a inovação tecnológica da Core3.