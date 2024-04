Estreante no profissional, clube faz processo seletivo para jogadores | A TARDE

Vice-campeão da Copa Intervale em 2022, a segunda maior competição amadora do estado, o Atlético Itapetinguense alcançou um novo nível e vai disputar a sua primeira competição profissional. O Itapetinga Esporte Clube, como passa a ser chamado o estreante, está inscrito na Série B do Campeonato Baiano e vai brigar por uma das duas vagas na elite do futebol baiano em 2025.

O Itapetinga surge após o encerramento das atividades do Jacobinense, que foi campeão da Série B em 2022, mas terminou rebaixado no ano passado. As equipes estão em processo de mudança no registro, por isso a inscrição na FBF ainda conta com o nome do extinto time de Jacobina.

Em suas redes sociais, a equipe divulgou uma novidade que pode interessar jogadores que estão em busca do sonho de se tornarem profissionais. Neste sábado, 20, o Itapetinga fará um processo seletivo para atletas, a famosa peneira, com objetivo de captar nomes para compor o elenco do clube na Série B do Baianão.

A intenção é aproveitar os talentos da região, conforme revelou o presidente Fernando Viana Júnior ao Portal A TARDE. “Desde o início do Itapetinguense eu sempre acreditei nos jogadores aqui de Itapetinga e da região, nós temos jogadores muito bons, o que falta é a oportunidade”, afirmou.



Ele ressaltou que alguns jogadores que foram vice-campeões da Copa Intervale são da região e que boa parte daquele grupo vai fazer parte do elenco que vai disputar a Série B do Campeonato Baiano. O atacante Miller, bicampeão baiano com o Atlético de Alagoinhas em 2021 e 2022, foi um dos destaques do time itapetinguense na competição amadora.

Miller, natural de Itapetinga, que fez parte do elenco do time na Copa Intervale 2022 | Foto: Divulgação | Itapetinga EC

“Em 2022 a gente participou da Copa Intervale, naquela ocasião foram 60 cidades da Bahia participando e a gente ficou em segundo lugar, fomos vice-campeões, um resultado muito produtivo. Quase 100% do elenco ficou. Tivemos alguns jogadores aqui da nossa região, então quero repetir esse feito de 2022, acreditando no potencial dos jogadores do nosso médio centro-oeste, de Itapetinga e de umas 13 cidades vizinhas”, contou ao Portal A TARDE.

O Itapetinga EC tem a parceria de Marcos Manassés, que era presidente do Jacobinense e que investe no futebol da Bahia há muitos anos. Fernando Viana prega humildade antes da bola rolar, mas acredita que uma das duas vagas na elite do futebol baiano será do Itapetinga.

Marcos Manassés (à esq.) ao lado de Fernando Viana Júnior | Foto: Divulgação | Itapetinga EC

“Tudo que eu faço, primeiramente, eu entrega na mão de Deus e confio, e eu tenho certeza que Deus está no negócio e uma dessas vagas vai ser nossa. Assim como na minha primeira entrevista em 2022 na Copa Intervale, eu sempre falei: ‘a gente vai chegar na final’. A gente não foi campeão, mas a gente chegou na final. Desse mesmo modo, na simplicidade e humildade, eu reafirmo que uma dessas vagas vai ser nossa”, concluiu o presidente do Itapetinga.

Organizada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), a Série B do Campeonato Baiano está prevista para iniciar em 9 de junho, com finais programadas para 4 e 11 de agosto. A fórmula de disputa segue a mesma das duas últimas edições. Dez times se enfrentam na primeira fase apenas em jogos de ida, com os quatro melhores garantindo vaga na semifinal. Os dois finalistas conquistam o acesso para a elite e disputam o troféu da segunda divisão.