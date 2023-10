Flu de Feira tem proposta pela compra da SAF aprovada pelos sócios | A TARDE

Em uma noite histórica para o Fluminense de Feira, conselheiros e sócios adimplentes do clube aprovaram, por decisão unânime, a proposta de compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube pela empresa de tecnologia, Core3. A assembleia geral foi realizada no auditório da Pousada Acalanto, em Feira de Santana, na noite desta quarta-feira, 4.

A movimentação marca um novo capítulo na trajetória do Touro do Sertão, tradicional clube baiano que agora vê a Core3 Tecnologia assumir 90% da gestão do futebol pelos próximos 20 anos. O processo, que vinha sendo discutido nos últimos meses, ganhou força na semana passada, quando os sócios adimplentes do clube aprovaram, de forma unânime, o estatuto da SAF do Flu de Feira.



Resumo da proposta de compra:



- Pagamento da dívida de aproximadamente R$ 5 milhões;

- Investimento de R$ 1 milhão/ano;

- Repasse ao clube de R$ 20 mil/mês;

- Estimativa de gastos de R$ 1,5 milhão/ano.

A Core3 Tecnologia é uma empresa de origem feirense com atuação em diversas cidades do interior da Bahia. Sua incursão no futebol local sinaliza uma nova abordagem na administração esportiva, trazendo a fusão entre a tradição do Fluminense de Feira e a inovação tecnológica da Core3.



Nesta temporada, o Flu de Feira disputou a Série B do Campeonato Baiano, mas a equipe não conseguiu a classificação para a semifinal. Jequié e Jacobina subiram para a elite do futebol baiano, ocupando as vagas de Doce Mel e Jacobinense, que foram rebaixados.