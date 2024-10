Prefeito de Itabuna reafirma entrega do estádio para janeiro: "Obras aceleradas"

Augusto Castro, prefeito de Itabuna - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), que acabou de vencer as eleições para seu segundo mandato, atualizou a situação do Estádio Fernando Gomes de Oliveira, o antigo Luiz Viana Filho. De acordo com o gestor, as obras estão aceleradas e a previsão de entrega para janeiro será cumprida.

Em conversa exclusiva com o Portal A TARDE, Castro reafirmou que a entrega do equipamento é uma das prioridades de sua gestão e que o Itabunão, como é carinhosamente apelidado, servirá os dois clubes da cidade, Grapiúna e Itabuna, que deve disputar a Série B do Campeonato Baiano em 2025.

“A prefeitura está fazendo entrega de obras importantes na cidade, requalificando campos nos bairros, construindo quadras esportivas, requalificando a Orla da Beira Rio com todo o espaço para o desportista e iniciamos, depois de mais de 30, 40 anos, a requalificação, reforma e ampliação do estádio municipal da nossa cidade. Nós temos dois times, o Itabuna e o Grapiúna, e a nossa prioridade é entregar o estádio totalmente equipado para dar alegria aos torcedores”, contou o prefeito.

A obra está em ritmo acelerado, a previsão é entregar o estádio no final de janeiro para os amantes do futebol Augusto Castro - prefeito de Itabuna

Além da requalificação do estádio, feita com recursos municipais, a prefeitura de Itabuna investiu em campos de futebol e quadras poliesportivas.



“Nós entregamos o campo de futebol amador da cidade, um campo moderno, bem cuidado, com espaço, com acessibilidade, com toda a estrutura. Entregamos também a reforma de um campo e duas areninhas em parceria com o governo da Bahia. Estamos fazendo muito mais pelo esporte, porque o esporte oportuniza a juventude. As pessoas estão no dia a dia participando, competindo, então investir em esporte é uma prioridade do nosso governo”, explicou.