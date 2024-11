Bragantino e Cuiabá empatam sem gols e resultado favorece o Vitória

Equipes não saíram do 0 a 0 - Foto: Divulgação

Na abertura da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, na tarde deste sábado, 2, no Estádio Nabi Abi Chedid, Red Bull Bragantino e Cuiabá ficaram no 0 a 0. O resultado foi positivo para o Esporte Clube Vitória, que enfrenta o Athletico-PR às 18h30, na Ligga Arena, em busca do terceiro triunfo consecutivo.

Caso vença o Athletico-PR, o Vitória poderá abrir três pontos de vantagem da zona de perigo e garantir uma posição mais confortável na reta final da competição. Outro duelo que interessa ao Leão da Barra é Juventude e Fortaleza, que acontece simultâneamente ao jogo do rubro-negro baiano.