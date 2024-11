Emprestado pelo Bahia, Léo Cittadini brilha com gol do título na China

Cittadini possui contrato com o Bahia até 2025 - Foto: Reprodução

Em uma atuação de destaque, Léo Cittadini foi fundamental na conquista do Campeonato Chinês pelo Shanghai Port. O meio-campista, emprestado pelo Bahia até o final deste ano, marcou um dos gols na goleada por 5 a 0 sobre o Tianjin Jinmen Tiger, selando o título para o clube chinês.

Cittadini, que tem contrato com o Bahia até 2025, possui uma cláusula de opção de compra ao fim do empréstimo, que poderá ser exercida pelo Shanghai Port caso o clube deseje mantê-lo no elenco. Na temporada, o atleta marcou quatro gols e deu seis assistências, em 28 jogos pelo clube, sendo 25 partidas como titular.

