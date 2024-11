Norris vence corrida sprint do GP do Brasil de F1; Verstappen é punido

Norris ganhou após ser companheiro de equipe, Oscar Piastri, ceder a primeira posição - Foto: Miguel SCHINCARIOL | AFP

O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu neste sábado (2) a corrida sprint do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, em São Paulo, e deu mais emoção ao campeonato ao diminuir em dois pontos sua diferença em relação ao líder, o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), que terminou em terceiro, mas caiu uma posição devido a uma sanção.

Norris, segundo da classificação geral, ultrapassou o seu companheiro de equipe, o australiano Oscar Piastri, dono da 'pole’, a duas voltas do fim da mini-corrida em Interlagos, em que a McLaren conseguiu uma dobradinha e ampliou o seu domínio no Mundial de construtores.

A ultrapassagem entre os companheiros de equipe contou com a sorte, já que segundos depois foi declarado um safety car virtual, devido a um incidente envolvendo o carro de Nico Hulkenberg (Haas), que vigorou até pouco antes da última volta (24).

Verstappen está sendo investigado por uma suposta infração durante o período do safety car virtual que poderia lhe custar mais pontos.

"Fizemos o que tínhamos que fazer (...). Acho que fomos claramente mais rápidos do que os que estavam atrás de nós", disse Norris, que garantiu que Piastri "mereceu" vencer.

"O resultado da equipe foi obviamente o que queríamos e conforme o que falamos antes da corrida", disse o australiano de 23 anos.

Outra má notícia para Verstappen

A dupla da McLaren seguiu sem problemas, preparando pelo rádio o momento oportuno para o britânico ultrapassar seu companheiro de equipe e diminuir a diferença em relação ao holandês, que agora tem 44 pontos de vantagem faltando quatro corridas para o final da temporada, incluindo esta de domingo.

O australiano, que no Brasil conquistou a segunda pole position numa corrida, já havia avisado que não teria problemas em receber ordens de sua equipe para deixar Norris conquistar a vitória e esquentar ainda mais a luta pelo título.

Além da dobradinha, a McLaren ampliou a vantagem no Mundial de construtores, que lidera com 581 pontos, à frente da Ferrari (546) e da Red Bull (519).

Vencedor das últimas quatro corridas sprint, Verstappen atacou desde a primeira volta Leclerc, atual terceiro colocado no Mundial de pilotos, 72 pontos atrás, mas o monegasco se defendeu bem e funcionou como uma barricada entre o líder e as McLarens até a 18ª volta, quando 'Mad Max' chegou à 3ª posição.

Embora tenha terminado na terceira posição, o atual campeão foi posteriormente penalizado em cinco segundos por cometer uma infração durante o período do safety car, caindo para o quarto lugar, onde iniciou a corrida.

A punição é uma nova notícia ruim para o líder, que além disso largará no domingo cinco posições atrás de sua colocação na classificação, depois de ter sido sancionado na quinta-feira por trocar sua unidade de potência pela sexta vez neste ano.

"Foi uma corrida complicada", admitiu o piloto de 27 anos

Pérez pontua, Colapinto agradece apoio

Vencedora dos dois últimos títulos por equipes, a Red Bull esteve perto de somar novamente com seu outro piloto, o mexicano Sergio Pérez, que melhorou o ritmo em relação a sexta-feira e ficou na oitava colocação, após ter largado cinco posições atrás.

O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), vencedor do Grande Prêmio do México no último domingo, ficou na quinta colocação, à frente do britânico George Russell (Mercedes).

O francês Pierre Gasly (Alpine-Renault), sétimo e que utilizou pneus médios em uma manhã quente e sem sinais de chuva, pelo menos até o momento, completou o grupo de oito pilotos que somaram pontos.

Acompanhado de dezenas de argentinos que viajaram para apoiá-lo de perto, o jovem Franco Colapinto (Williams) ganhou duas posições e terminou em 12º.

"Muita gente torcendo, me deu uma energia muito boa", disse o argentino de 21 anos.

Embora tenha se classificado em 16º lugar, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) largou dos boxes devido a um ajuste em seu carro e terminou em penúltimo.