Fluminense anuncia rescisão do contrato com Marcelo, ídolo do clube

Após reunião, o Fluminense anunciou, na tarde deste sábado, 2, a rescisão consensual de contrato com o lateral Marcelo, após o desentendimento com o técnico Mano Menezes.

No comunicado, que foi publicado nas redes sociais, o clube fluminense lembra que o atleta foi formado na categoria de base, e reforçou que os laços com o jogador, que participou da conquista da Libertadores de 2023, serão sempre mantidos.

“Os laços institucionais e afetivos entre Fluminense e Marcelo seguem mantidos”, diz trecho da nota divulgada.

“O Fluminense agradece a Marcelo e continuará, como sempre, na torcida por seu sucesso”, diz outro trecho.

Marcelo e Mano Menezes se desentenderam na reta final do jogo contra o Grêmio, na sexta-feira, 1º, após o treinador se irritar com um comentário feito pelo lateral, que estava prestes a entrar em campo.

NOTA OFICIAL



O Fluminense FC e Marcelo Vieira comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes.



Formado nas categorias de base, Marcelo retornou ao Fluminense em 2023, tendo participado da conquista dos títulos do Campeonato Carioca 2023, dos inéditos… pic.twitter.com/vVR1TtnzXX